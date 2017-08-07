В Новосибирске обманутые дольщики устроили голодовку

НОВОСИБИРСК, 7 авг – РИА Новости. Обманутые дольщики в Новосибирске приостановили голодовку до получения ответа на свое обращение, говорится в распространенном в понедельник в СМИ заявлении участников акции.

В начале июня около 30 обманутых дольщиков дома по улице Тульской в Новосибирске объявили голодовку. Власти региона призвали ее участников к "решению вопроса в рамках правового поля", и дольщики 8 июня приостановили голодовку. В понедельник, 24 июля, около 15 дольщиков возобновили голодовку недалеко от здания правительства региона, так как считают, что полтора месяца переговоров с властями "закончились фактически ничем". Члены инициативной группы также проводят одиночные пикеты в Москве.

"На имя губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого 7 августа передано заявление от участников акции протеста, проходившей в форме голодовки, связанной с долгостроем на улице Тульская, 82", — говорится в сообщении, в котором отмечается, что решение о приостановке голодовки было принято на общем собрании участников акции.

В заявлении дольщики отмечают, что за время с начала акции они не увидели принципиальных изменений в позиции городских и областных властей, которые говорят о необходимости признания не имеющих на руках договор долевого участия дольщиков потерпевшими только по итогам расследования уголовного дела. В то же время дольщики отметили появление "новых обстоятельств", дающих надежду на удовлетворение их требований, а именно, обращение в общественную приемную президента РФ в Москве, где до 1 сентября должны дать ответ по их ситуации.

"Учитывая подключение к решению нашей проблемы федеральных ведомств, прежде всего – администрации президента РФ, мы выражаем надежду на объективное, справедливое рассмотрение вопроса и принятие соответствующих решений", — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий на встрече с инициативной группой дольщиков пообещал зарезервировать часть квартир в достраивающихся домах до марта 2018 года для тех, кто по закону еще не признан пострадавшим от недобросовестных строителей.