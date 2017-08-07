Участниц Pussy Riot, устроивших акцию в Якутске, доставили в суд

ХАБАРОВСК, 7 авг— РИА Новости. Двух участниц Pussy Riot, устроивших в Якутске акцию в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, доставили в Якутский городской суд, сообщил РИА Новости представитель суда.

По его словам, полицейские задержали участниц Pussy Riot Марию Алехину и Ольгу Борисову, которые провели акцию недалеко от исправительной колонии, где находится Сенцов. Они установили на мосту плакат и жгли файеры.

В интернете опубликованы фотографии, на которых видно, как девушки в балаклавах жгут файеры, а на их плакате написано "Free Sentsov".

"Девушек доставили в суд, где будет принято решение об их административном наказании", — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что Сенцов был приговорен судом в России РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.