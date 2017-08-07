В Омской области уничтожили более девяти тысяч свиней из-за вспышки АЧС

НОВОСИБИРСК, 7 авг – РИА Новости. Более 9,3 тысячи голов свиней общим весом 603,8 тонны уничтожено в Омской области в связи с вспышкой африканской чумы свиней; в выходные дни был обнаружен новый очаг АЧС, сообщает в понедельник Минсельхозпрод региона.

В начале июля очаг АЧС впервые зарегистрировали в Омской области в личном подсобном хозяйстве в деревне Верблюжье, где произошел падеж 11 голов. Затем зараженные животные были обнаружены на территории еще двух районов. Следователи СК возбудили уголовное дело, на территории всей области был введен режим ЧС. Периодически появляются новые очаги АЧС. Так, на прошлой неделе в "зону отчуждения" попали Кормиловский, Нижнеомский и Горьковский районы.

"В минувшие выходные зафиксирован еще один очаг заражения АЧС. 5 августа в личном подсобном хозяйстве гражданки Л.В. Ашихминой, находящемся в селе Борки Кормиловского района, произошел падеж поросенка в возрасте четырех месяцев", — говорится в сообщении. Анализы показали, что причиной гибели поросенка стала африканская чума свиней.

В связи с новым выявленным случаем АЧС подготовлен указ губернатора о введении карантина на территории села Борки и в соседних населенных пунктах, а также организацию "отчуждения животных".

"По состоянию на 7 августа в девяти районах области (Любинский, Омский, Саргатский, Таврический, Горьковский, Оконешниковский, Нижнеомский, Кормиловский, Тюкалинский) и двух округах Омска, попавших в первую угрожаемую зону, отчуждено 9,3 тысяч голов свиней общим весом 603,8 тонны", — сообщили в министерстве.

По-прежнему, в ежедневном режиме проводятся рейды по придорожным кафе, местам несанкционированной торговли, городским рынкам, ведется разъяснительная работа с населением, как в районах области, так и в Омске. На сегодняшний день сумма компенсации из средств резервного фонда владельцам личных подворий, у которых были уничтожены животные, по предварительным прогнозам, составит более 80 миллионов рублей. На этой неделе начнутся первые выплаты личным хозяйствам деревни Верблюжье Саргатского района, где впервые был зарегистрирован очаг АЧС.