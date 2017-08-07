В Омской области уничтожили более девяти тысяч свиней из-за вспышки АЧС

НОВОСИБИРСК, 7 авг – РИА Новости. Более 9,3 тысячи голов свиней общим весом 603,8 тонны уничтожено в Омской области в связи с вспышкой африканской чумы свиней; в выходные дни был обнаружен новый очаг АЧС, сообщает в понедельник Минсельхозпрод региона.
В начале июля очаг АЧС впервые зарегистрировали в Омской области в личном подсобном хозяйстве в деревне Верблюжье, где произошел падеж 11 голов. Затем зараженные животные были обнаружены на территории еще двух районов. Следователи СК возбудили уголовное дело, на территории всей области был введен режим ЧС. Периодически появляются новые очаги АЧС. Так, на прошлой неделе в "зону отчуждения" попали Кормиловский, Нижнеомский и Горьковский районы.
В связи с новым выявленным случаем АЧС подготовлен указ губернатора о введении карантина на территории села Борки и в соседних населенных пунктах, а также организацию "отчуждения животных".
"По состоянию на 7 августа в девяти районах области (Любинский, Омский, Саргатский, Таврический, Горьковский, Оконешниковский, Нижнеомский, Кормиловский, Тюкалинский) и двух округах Омска, попавших в первую угрожаемую зону, отчуждено 9,3 тысяч голов свиней общим весом 603,8 тонны", — сообщили в министерстве.