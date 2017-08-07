На Ямале ликвидировали все лесные пожары

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг — РИА Новости. Специалисты за сутки ликвидировали на Ямале 17 лесных пожаров на площади 49,2 тысячи гектаров, действующих пожаров на территории региона в настоящий момент нет, сообщает в понедельник правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

"По состоянию на 7 августа за сутки ликвидировано 17 пожаров на площади 49,2 тысячи гектаров. В муниципальных образованиях Ямала действующих пожаров в зоне авиалесоохраны нет. В зоне контроля (космомониторинга) продолжают оставаться 34 тысячи гектаров", — говорится в сообщении.

Всего с момента ухудшения обстановки в регионе полностью ликвидированы 305 природных пожаров на общей площади свыше 173 тысяч гектаров. В мониторинге и тушении задействованы 185 человек. Патрулирование осуществляют три воздушных судна, доставку сил и средств и маневрирование – пять бортов, тушение с воздуха не осуществлялось.

До полной нормализации обстановки режим ЧС сохраняется. В настоящее время на территории автономного округа наблюдаются сильный шквалистый ветер, понижение температуры воздуха, есть высокая вероятность дождя, уточняют власти.

В минувшую субботу регион посетил глава МЧС Владимир Пучков. По его словам, к 2018 году на Ямал планируется дополнительно поставить необходимую для тушения пожаров технику, усилить тяжелую авиационную группировку, а также дооснастить подразделения авиации, которые работают в округе.

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