Почти 11 тысяч жителей подтопленного Уссурийска остаются без света

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Почти 11 тысяч жителей Уссурийска остаются без света из-за аварий на сетях в результате ливней в Приморье, сообщает администрация городского округа.

Прошедшие ливни подтопили несколько населенных пунктов в 4 районах Приморья. В Уссурийске был введен режим чрезвычайной ситуации, перемыты дороги, село Кроуновка уже второй раз за лето оказалось отрезанным от внешнего мира. Нарушено транспортное сообщение еще с семью селами Уссурийского округа и прервано автомобильное сообщение с Хасанским районом. Несколько районов края частично остались без сотовой связи.

"Без электроэнергии остаются 5009 домов Уссурийского городского округа. Это 10 930 жителей в разных микрорайонах города. Из них в городе без света – 3600 домов (9600 жителей) и 1409 домов в сельских населенных пунктах (4930 жителей). Шесть бригад МУП "Уссурийск-Электросеть" работают в усиленном режиме круглосуточно. За день удалось подключить к электроснабжению пять социальных объектов, в том числе и детскую больницу в Дубовой Роще", — говорится в сообщении.

Также без света остаются лечебные корпуса ГБУЗ "Приморской психиатрической больницы в Уссурийске и в селе Заречное, детские сады № 20, 106 села Борисовка.

Согласно заявкам местных жителе в службу ЕДДС, в Уссурийске подтопило 1138 придомовых территорий и домов, это свыше 9000 жителей, и 230 придомовых территорий в селах, это около 1000 человек

Подтоплены отдельные участки автомобильных дорог, прекращено движение пассажирских автобусов и легковых автомашин на направлении Уссурийск – Кроуновка, Уссурийск – Яконовка, Уссурийск – Борисовка, Уссурийск – Кугуки, Уссурийск – Богатырка.

Уровень воды в реках округа превысил критические отметки, реки вышли на пойму.