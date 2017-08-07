Кемеровчанин едва не утонул, переплывая реку в поисках цветов для жены

КЕМЕРОВО, 7 авг – РИА Новости. Сотрудники Кемеровской службы спасения пришли на помощь местному жителю, который едва не утонул, пытаясь переплыть реку Томь в поисках цветов для своей жены, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел днем в воскресенье. В муниципальную службу спасения позвонила взволнованная женщина и попросила найти мужа, который ушел купаться час назад и так не вернулся. Сигнал передали патрулировавшим Томь спасателям. При осмотре акватории они увидели мужчину, который просил о помощи, пострадавшего достали из воды на борт лодки.

"По словам нерадивого пловца, он с семьей и друзьями отмечал День железнодорожника. В какой-то момент у кемеровчанина "проснулась романтика", и он решил подарить цветы своей жене. На берегу, где отдыхали, достойный букет не нашел и решил переплыть на другой берег, чтобы продолжить поиски цветов. Доплыв до середины реки, мужчина осознал, что силы у него кончаются, стал захлебываться, самостоятельно выбраться из воды уже не смог", — рассказали в ведомстве.

Спасатели вытащили мужчину из воды и на лодке доставили его на берег. Медицинская помощь "романтику" не понадобилась, добавили в службе спасения.

Всего за прошедшую неделю кемеровские спасатели выезжали на 120 обращений от горожан, за это время спасено восемь человек.