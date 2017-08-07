Глава Башкирии назвал возможную причину крупного пожара в регионе

УФА, 7 авг — РИА Новости, Рамиля Салихова. Крупный пожар в жилом доме в башкирском селе, где погибли девять человек, мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем во время курения, заявил журналистам глава Башкирии Рустэм Хамитов, прибывший на место происшествия в Бирский район.

В ночь на понедельник при пожаре в частном доме в деревне Угузево Бирского района Башкирии погибла семья из девяти человек, в том числе пятеро детей. На месте работают следователи регионального следственного управления, возбуждено уголовное дело. По данным минздрава региона, в пожаре также пострадали три человека, двое из которых госпитализированы с ожогами и травмами.

Региональное следственное управление назвало предварительной причиной пожара неисправность электропроводки.

По словам Хамитова, рассматриваются и другие версии происшествия. "По одной из версий, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Курение главы семейства могло привести к пожару", — заявил он журналистам.

В пресс-службе регионального СК РФ заявили, что точная причина пожара будет озвучена после проведения технической экспертизы.