В Приморье из-за подтопления эвакуируют более 30 жителей села Яконовка

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг — РИА Новости. Более 30 человек эвакуируют из села Яконовка в Приморье из-за подтоплений, сообщает пресс-служба администрации края.

"Более 30 человек уже эвакуированы в Уссурийске в пункт временного размещения (ПВР). В ближайшее время сюда доставят ещё 30 человек из села Яконовка", — говорится в сообщении.

Всего же с подтопленных территорий Уссурийского городского округа спасателями эвакуировано 170 человек.

Прошедшие ливни подтопили уже семь населенных пунктов в трех районах Приморья. В Уссурийске был введен режим чрезвычайной ситуации, перемыты дороги, село Кроуновка уже второй раз за лето оказалось отрезанным от внешнего мира. Нарушено транспортное сообщение еще с семью селами Уссурийского округа и прервано автомобильное сообщение с Хасанским районом. Три пассажирских поезда задержаны из-за размыва путей, отменены электрички. Ремонтные поезда уже приступили к восстановлению путей. Несколько районов края частично остались без сотовой связи.