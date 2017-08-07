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Происшествия

Юрист считает действия членов "банды GTA" в Мособлсуде спонтанными

Сюжет:
Перестрелка в Московском областном суде (57)
12:4107.08.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСитуация у Московского областного суда, в котром произошла перестрелка. 1 августа 2017Ситуация у Московского областного суда, в котром произошла перестрелка. 1 августа 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Члены "банды GTA", которые в прошлый вторник напали на силовиков в Мособлсуде, не готовили нападение заранее, а действовали спонтанно, пользуясь халатностью конвоиров, считает адвокат Виталий Завертнев, в прошлом работавший в правоохранительных органах.

Ситуация у Московского областного суда, в котром произошла перестрелка. 1 августа 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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В МВД рассказали, как удалось предотвратить побег "банды GTA" из Мособлсуда
Инцидент произошел около 14.00, когда двое конвоиров в Мособлсуде сопровождали в лифте пятерых фигурантов дела "банды GTA". Один из подсудимых напал на конвойного и начал его душить. В результате подсудимые освободились и завладели оружием, однако один из конвоиров успел вызвать сотрудников Росгвардии. Затем на третьем этаже здания завязалась перестрелка между подсудимыми и росгвардейцами, в результате которой трое арестованных были ликвидированы, двое — ранены. Ранение получил и сотрудник Росгвардии.

Перестрелку в Мосгорсуде сняли камеры видеонаблюдения, запись была опубликована в сети.

В беседе с РИА Новости Завертнев предположил, что действия членов банды в тот день были спонтанными, так как обвиняемые вряд ли могли предугадать действия конвоя, который действовал с нарушением инструкций.

"Кто из обвиняемых заранее знал, что их поведут сразу всех, ведь водить должны были по одному? Если бы инструкции в тот день были соблюдены, и два сотрудника сопровождали обвиняемых в конвойное помещение по очереди, а не всех пятерых вместе, то им ничего не оставалось, как подчиняться требованиям конвоя", — сказал собеседник агентства.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи и Следственного комитета у здания Московского областного суда, в котром произошла перестрелка. 1 августа 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Автомобили скорой медицинской помощи и Следственного комитета у здания Московского областного суда, в котром произошла перестрелка. 1 августа 2017

Человеческий фактор

Ситуация у Московского областного суда, в котром произошла перестрелка. 1 августа 2017
© РИА Новости / Марк Абаев
В МВД рассказали, как членам "банды GTA" удалось устроить перестрелку
Адвокат отметил, что оценки действиям правоохранителей в тот день будут даны по результатам служебных проверок. "Однако даже по открытым источникам можно сразу сказать о ряде ошибок, которые совершили конвоиры: во-первых, пятерых особо опасных преступников, на счету которых 17 убийств, сопровождали всего два человека. Причем они поднимали их в зал суда не по одному, как того требуют инструкции, а всех сразу. На мой взгляд, здесь сыграл человеческий фактор и халатное отношение именно этих сотрудников к своим обязанностям", — сказал Завертнев.

Вызвало удивление эксперта, что одним из сотрудников была женщина. "Например, в 90-е годы были положения, согласно которым женщины не могли конвоировать мужчин. И данный инцидент показывает, что сегодня необходимо пересматривать эти нормативы и возвращаться к этой практике", — сказал он.

Ещё одной ошибкой силовиков было сковать подсудимым руки не за спиной, как это должно быть, а спереди, что "даёт преступникам возможность действовать, не говоря уже о том, что, по сути, это готовая удавка".

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© РИА Новости
Кадры из здания Московского областного суда, где произошла перестрелка

Счастливый случай

Ситуация у Московского областного суда, в котром произошла перестрелка. 1 августа 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Перестрелка в Мособлсуде: члены "банды GTA" напали на конвоиров в лифте
Что касается сотрудников правоохранительных органов, то они, по мнению эксперта, сработали чётко. "Благодаря их мужеству и профессиональным действиям, жертв и пострадавших среди гражданских лиц, находившихся в этот момент в здании суда, не было", — казал он.

Счастливой случайностью он назвал то, что сотрудники Росгвардии в момент происшествия обеспечивали безопасность на другом слушании, иначе, побег заключенных мог бы состояться.

Последствия перестрелки в Мособлсуде
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНападение фигурантов дела "банды" GTA" произошло в районе двух часов дня в лифте здания Мособлсуда.Сотрудники полиции у здания Московского областного суда, в котром произошла перестрелка. 1 августа 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Нападение фигурантов дела "банды" GTA" произошло в районе двух часов дня в лифте здания Мособлсуда.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкФигурант дела напал на одного из двух конвоиров и стал его душить. В результате подсудимым удалось освободиться и завладеть оружием.Транспортировка раненого к автомобилю скорой медицинской помощи у здания Московского областного суда, в котром произошла перестрелка. 1 августа 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Фигурант дела напал на одного из двух конвоиров и стал его душить. В результате подсудимым удалось освободиться и завладеть оружием.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа третьем этаже здания суда завязалась перестрелка между сбежавшими подсудимыми и сотрудниками Росгвардии.Ситуация у Московского областного суда, в котром произошла перестрелка. 1 августа 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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На третьем этаже здания суда завязалась перестрелка между сбежавшими подсудимыми и сотрудниками Росгвардии.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкТрое арестованных были ликвидированы, двое — ранены.Ситуация у Московского областного суда, в котром произошла перестрелка. 1 августа 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Трое арестованных были ликвидированы, двое — ранены.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ результате нападения был ранен один из сотрудников Росгвардии, его госпитализировали. Двое сотрудников полиции получили незначительные травмы.Автомобили скорой медицинской помощи у здания Московского областного судав котром произошла перестрелка. 1 августа 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В результате нападения был ранен один из сотрудников Росгвардии, его госпитализировали. Двое сотрудников полиции получили незначительные травмы.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСреди гражданских лиц, находившихся в момент перестрелки в Мособлсуде, никто не пострадал.Автомобиль Следственного комитета у здания Московского областного суда, в котором произошла перестрелка. 1 августа 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Среди гражданских лиц, находившихся в момент перестрелки в Мособлсуде, никто не пострадал.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАдвокаты, опрошенные РИА Новости, отмечают, что в связи с инцидентом к ответственности могут привлечь лицо, отвечавшее за формирование конвоя, так как его численность для сопровождения пяти подозреваемых была слишком мала.Струдник полиции у здания Московского областного суда, в котором произошла перестрелка. 1 августа 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Адвокаты, опрошенные РИА Новости, отмечают, что в связи с инцидентом к ответственности могут привлечь лицо, отвечавшее за формирование конвоя, так как его численность для сопровождения пяти подозреваемых была слишком мала.
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