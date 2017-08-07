Юрист считает действия членов "банды GTA" в Мособлсуде спонтанными

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Члены "банды GTA", которые в прошлый вторник напали на силовиков в Мособлсуде, не готовили нападение заранее, а действовали спонтанно, пользуясь халатностью конвоиров, считает адвокат Виталий Завертнев, в прошлом работавший в правоохранительных органах.
Инцидент произошел около 14.00, когда двое конвоиров в Мособлсуде сопровождали в лифте пятерых фигурантов дела "банды GTA". Один из подсудимых напал на конвойного и начал его душить. В результате подсудимые освободились и завладели оружием, однако один из конвоиров успел вызвать сотрудников Росгвардии. Затем на третьем этаже здания завязалась перестрелка между подсудимыми и росгвардейцами, в результате которой трое арестованных были ликвидированы, двое — ранены. Ранение получил и сотрудник Росгвардии.
Перестрелку в Мосгорсуде сняли камеры видеонаблюдения, запись была опубликована в сети.
В беседе с РИА Новости Завертнев предположил, что действия членов банды в тот день были спонтанными, так как обвиняемые вряд ли могли предугадать действия конвоя, который действовал с нарушением инструкций.
"Кто из обвиняемых заранее знал, что их поведут сразу всех, ведь водить должны были по одному? Если бы инструкции в тот день были соблюдены, и два сотрудника сопровождали обвиняемых в конвойное помещение по очереди, а не всех пятерых вместе, то им ничего не оставалось, как подчиняться требованиям конвоя", — сказал собеседник агентства.
Автомобили скорой медицинской помощи и Следственного комитета у здания Московского областного суда, в котром произошла перестрелка. 1 августа 2017
Человеческий фактор
Адвокат отметил, что оценки действиям правоохранителей в тот день будут даны по результатам служебных проверок. "Однако даже по открытым источникам можно сразу сказать о ряде ошибок, которые совершили конвоиры: во-первых, пятерых особо опасных преступников, на счету которых 17 убийств, сопровождали всего два человека. Причем они поднимали их в зал суда не по одному, как того требуют инструкции, а всех сразу. На мой взгляд, здесь сыграл человеческий фактор и халатное отношение именно этих сотрудников к своим обязанностям", — сказал Завертнев.
Вызвало удивление эксперта, что одним из сотрудников была женщина. "Например, в 90-е годы были положения, согласно которым женщины не могли конвоировать мужчин. И данный инцидент показывает, что сегодня необходимо пересматривать эти нормативы и возвращаться к этой практике", — сказал он.
Ещё одной ошибкой силовиков было сковать подсудимым руки не за спиной, как это должно быть, а спереди, что "даёт преступникам возможность действовать, не говоря уже о том, что, по сути, это готовая удавка".
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Whatsapp
Viber
Telegram
Кадры из здания Московского областного суда, где произошла перестрелка
Счастливый случай
Что касается сотрудников правоохранительных органов, то они, по мнению эксперта, сработали чётко. "Благодаря их мужеству и профессиональным действиям, жертв и пострадавших среди гражданских лиц, находившихся в этот момент в здании суда, не было", — казал он.
Счастливой случайностью он назвал то, что сотрудники Росгвардии в момент происшествия обеспечивали безопасность на другом слушании, иначе, побег заключенных мог бы состояться.
Нападение фигурантов дела "банды" GTA" произошло в районе двух часов дня в лифте здания Мособлсуда.
Фигурант дела напал на одного из двух конвоиров и стал его душить. В результате подсудимым удалось освободиться и завладеть оружием.
На третьем этаже здания суда завязалась перестрелка между сбежавшими подсудимыми и сотрудниками Росгвардии.
Трое арестованных были ликвидированы, двое — ранены.
В результате нападения был ранен один из сотрудников Росгвардии, его госпитализировали. Двое сотрудников полиции получили незначительные травмы.
Среди гражданских лиц, находившихся в момент перестрелки в Мособлсуде, никто не пострадал.
Адвокаты, опрошенные РИА Новости, отмечают, что в связи с инцидентом к ответственности могут привлечь лицо, отвечавшее за формирование конвоя, так как его численность для сопровождения пяти подозреваемых была слишком мала.