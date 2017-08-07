Юрист считает действия членов "банды GTA" в Мособлсуде спонтанными

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Члены "банды GTA", которые в прошлый вторник напали на силовиков в Мособлсуде, не готовили нападение заранее, а действовали спонтанно, пользуясь халатностью конвоиров, считает адвокат Виталий Завертнев, в прошлом работавший в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около 14.00, когда двое конвоиров в Мособлсуде сопровождали в лифте пятерых фигурантов дела "банды GTA". Один из подсудимых напал на конвойного и начал его душить. В результате подсудимые освободились и завладели оружием, однако один из конвоиров успел вызвать сотрудников Росгвардии. Затем на третьем этаже здания завязалась перестрелка между подсудимыми и росгвардейцами, в результате которой трое арестованных были ликвидированы, двое — ранены. Ранение получил и сотрудник Росгвардии.

Перестрелку в Мосгорсуде сняли камеры видеонаблюдения, запись была опубликована в сети.

В беседе с РИА Новости Завертнев предположил, что действия членов банды в тот день были спонтанными, так как обвиняемые вряд ли могли предугадать действия конвоя, который действовал с нарушением инструкций.

"Кто из обвиняемых заранее знал, что их поведут сразу всех, ведь водить должны были по одному? Если бы инструкции в тот день были соблюдены, и два сотрудника сопровождали обвиняемых в конвойное помещение по очереди, а не всех пятерых вместе, то им ничего не оставалось, как подчиняться требованиям конвоя", — сказал собеседник агентства.

Человеческий фактор



Адвокат отметил, что оценки действиям правоохранителей в тот день будут даны по результатам служебных проверок. "Однако даже по открытым источникам можно сразу сказать о ряде ошибок, которые совершили конвоиры: во-первых, пятерых особо опасных преступников, на счету которых 17 убийств, сопровождали всего два человека. Причем они поднимали их в зал суда не по одному, как того требуют инструкции, а всех сразу. На мой взгляд, здесь сыграл человеческий фактор и халатное отношение именно этих сотрудников к своим обязанностям", — сказал Завертнев.

Вызвало удивление эксперта, что одним из сотрудников была женщина. "Например, в 90-е годы были положения, согласно которым женщины не могли конвоировать мужчин. И данный инцидент показывает, что сегодня необходимо пересматривать эти нормативы и возвращаться к этой практике", — сказал он.

Ещё одной ошибкой силовиков было сковать подсудимым руки не за спиной, как это должно быть, а спереди, что "даёт преступникам возможность действовать, не говоря уже о том, что, по сути, это готовая удавка".

Счастливый случай



Что касается сотрудников правоохранительных органов, то они, по мнению эксперта, сработали чётко. "Благодаря их мужеству и профессиональным действиям, жертв и пострадавших среди гражданских лиц, находившихся в этот момент в здании суда, не было", — казал он.

Счастливой случайностью он назвал то, что сотрудники Росгвардии в момент происшествия обеспечивали безопасность на другом слушании, иначе, побег заключенных мог бы состояться.