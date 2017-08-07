СК возбудил уголовное дело после аварии на руднике "Мир"

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ по факту происшествия на руднике "Мир" в Якутии, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Вечером 4 августа на карьере "Мир" компании "Алроса" из-за прорыва воды затопило подземный рудник, где на тот момент находился 151 шахтер. На поверхность подняли 143 работника, трое из них сейчас находятся в больнице. Операция по спасению оставшихся восьми заблокированных в шахте людей продолжается.

Следователи осматривают место происшествия, сообщает СК. Они уже опросили более 90 человек, которые в день происшествия работали на карьере. Назначены судебно-медицинские освидетельствования пострадавших, на предприятии изъяты документы, связанные с проведением подземных работ, в том числе должностные инструкции всех работников.