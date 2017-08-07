В Кузбассе мужчина пытался доставить мобильники в колонию с помощью дрона

КЕМЕРОВО, 7 авг — РИА Новости. Неизвестный злоумышленник пытался доставить осужденным ИК-44, расположенной в городе Белово Кемеровской области, восемь сотовых телефонов и четыре SIM-карты при помощи квадрокоптера, сообщил РИА Новости в понедельник представитель регионального ГУФСИН.

По данным ведомства, инцидент произошел ночью в пятницу. Над прилегающей к колонии территорией был обнаружен летательный аппарат, направлявшийся в сторону охраняемой зоны. Сотрудники учреждения выдвинулись к месту предполагаемого нахождения того, кто запустил дрон.

"Это было довольно далеко, порядка в 800 метрах от режимной территории. Увидев сотрудников, злоумышленник бросил пульт управления, прыгнул в заведенную машину и скрылся. Посадив летательное устройство, работники колонии обнаружили прикрепленные к нему средства сотовой связи и SIM-карты", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в Кузбассе это первый такой случай. Проводится проверка. Материалы передали в Беловский отдел полиции, сотрудникам которой, в частности, предстоит установить подозреваемого.

Как уточнили в ГУФСИН, ИК-44 — колония строгого режима для содержания осужденных мужчин рассчитана на 1,2 тысячи мест. Рядом находится участок колонии-поселения на 70 мест.