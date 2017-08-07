В Новокузнецке оштрафовали водителя "бассейна на колесах"

КЕМЕРОВО, 7 авг — РИА Новости. Полицейские привлекли к ответственности владельца автомобиля ГАЗель, который вез в кузове бассейн с людьми и перегородил проезжую часть в Новокузнецке, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.
"Полицейские прибыли по указанному адресу и обнаружили указанный грузовик в районе площади Маяковского. В кузове транспортного средства находился наполненный водой бассейн с людьми. Полицейские остановили водителя автомобиля, который пояснил, что таким образом его пассажиры отдыхают", — сказали в ГУМВД.
Правоохранители составили в отношении нарушителя административные протоколы за нарушение правил перевозки людей и стоянки транспортных средств, а также за несоблюдение требований об обязательном страховании автогражданской ответственности.
"Санкции данных трех статей КоАП РФ предусматривают наказание в виде наложения административного штрафа на общую сумму 1,8 тысячи рублей", — уточнили в ведомстве.