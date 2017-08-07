Девочка из Москвы погибла от удара током на турбазе на побережье Байкала

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Десятилетняя девочка из Москвы скончалась от удара током на туристической базе в селе в Бурятии, следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает в понедельник СК РФ.

По данным ведомства, москвичка с двумя детьми, купив путевки, приехала отдыхать на побережье Байкала на турбазу в Баргузинском районе. Сообщается, что шестого августа туристы заказали посещение бани, после парной дети и взрослые бегали по пирсу к Байкалу и окунались в воду. Вдоль металлического пирса были установлены фонари с подведенными к ним проводами.

Как подчеркивает СК, на одном из участков изоляция провода была повреждена. По данным ведомства, персонал турбазы знал о повреждении, электрику было поручено проверить и устранить неисправность проводки, но изоляция не была восстановлена.

"Когда на улице начало темнеть, один из работников турбазы включил освещение вдоль пирса. Как раз в этот момент из воды на пирс выходили дети, чтобы вернуться в баню. Девочка, которая в момент включения рубильника уже успела взяться за металлический поручень пирса, получила сильный удар током. Остальные малыши и находившийся с ними взрослый мужчина, оставаясь в воде, также получили удары током", — говорится в сообщении.

По показаниям пострадавших, воздействие электричества продолжалось в течение полуминуты, пока работник не выключил рубильник. Девочка, державшаяся за перила пирса, потеряла сознание, ей попытались оказать необходимую медицинскую помощь, но по пути в больницу она скончалась.