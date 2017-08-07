Психоневрологический интернат в Приморье отрезан от мира из-за паводка

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Раздольненский психоневрологический интернат в Приморье оказался без транспортного сообщения из-за размыва дороги в ходе паводка, сообщает администрация края.

"Река Поповка размыла дорогу к учреждению, что делает невозможным проезд автотранспорта, в том числе машин скорой помощи и пожарных. В интернате семь источников резервного электропитания. Недельный запас продуктов питания и воды в наличии. Кроме того, сейчас на том направлении активно ведутся спасательные и восстановительные работы", – информируют в департаменте труда и социального развития края.

По данным властей, в целом дома-интернаты для взрослых и инвалидов работают в штатном режиме. Небольшие подтопления подвалов есть в отделениях Покровского психоневрологического интерната в Уссурийске, Михайловском и Октябрьском районах, Уссурийского реабилитационного центра. Специалисты уточняют, какое число приморцев находятся на надомном обслуживании, чтобы в случае необходимости оказать им помощь.

По словам директора департамента труда и социального развития края Лилии Лаврентьевой, в зоне ЧС есть один детский социально-реабилитационный центр.

"В селе Красный Яр, где располагается отделение Уссурийского центра, на реабилитации находилось 47 детей. Как заверили специалисты, всех ребят успели вывезти в Уссурийск еще до того, как нарушилось сообщение с населенным пунктом", – рассказала она.

Также решено временно приостановить работу палаточного лагеря "Солнечный остров". Всех детей вывезли в Екатериновский дом-интернат. Следующий заезд планируется на будущую неделю.

Прошедшие ливни подтопили уже семь населенных пунктов в трех районах Приморья. В Уссурийске был введен режим чрезвычайной ситуации, перемыты дороги, село Кроуновка уже второй раз за лето оказалось отрезанным от внешнего мира. Нарушено транспортное сообщение еще с семью селами Уссурийского округа и прервано автомобильное сообщение с Хасанским районом. Три пассажирских поезда задержаны из-за размыва путей, отменены ряд электричек. Ремонтные поезда уже приступили к восстановлению путей. Несколько районов края частично остались без сотовой связи.