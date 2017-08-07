Жительница Ульяновска задушила трехлетнего сына из-за того, что он плакал

САМАРА, 7 авг — РИА Новости. Жительницу Ульяновска подозревают в убийстве трехлетнего сына из-за того, что он сильно плакал, сообщает СУСК по Ульяновской области.

"Следственными органами … 30-летней местной жительнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего", — сообщает СУСК по региону.

По данным следствия, тело трехлетнего мальчика было обнаружено 3 августа 2017 года около 13 часов в квартире одного из домов по улице Хрустальной в Ульяновске. Как отметили в СК, мальчика задушила мать, объяснив свои действия тем, что ребенок сильно плакал.

Женщину заключили под стражу. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.