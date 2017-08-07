Власти подтопленного Уссурийска опровергли сообщения о прорыве дамбы

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Власти Уссурийска, пострадавшего в результате паводка, опровергли сообщения о прорыве дамбы и сбросе воды из водохранилищ города.

Ранее ряд СМИ, а также местные жители в соцсетях сообщали о прорыве дамбы, а также возможном сбросе воды из водохранилищ из-за сильных ливней.

"По информации начальника МУП "Уссурийск-Водоканал" Виталия Мутовина, никаких прорывов дамбы нет, никаких аварийных и залповых сбросов воды из водохранилищ не будет. Всего у нас 3 водохранилища, и после предупреждения синоптиков на прошлой неделе воду из них сбросили заранее", — сказал РИА Новости представитель администрации ГО.

Прошедшие ливни подтопили уже семь населенных пунктов в трех районах Приморья. В Уссурийске был введен режим чрезвычайной ситуации, перемыты дороги, село Кроуновка уже второй раз за лето оказалось отрезанным от внешнего мира. Нарушено транспортное сообщение еще с семью селами Уссурийского округа и прервано автомобильное сообщение с Хасанским районом. Три пассажирских поезда задержаны из-за размыва путей, отменены ряд электричек. Ремонтные поезда уже приступили к восстановлению путей. Несколько районов края частично остались без сотовой связи.