Вице-мэра Пензы отправили под домашний арест

САМАРА, 7 авг — РИА Новости. Вице-мэра Пензы Ирину Ширшину, подозреваемую в злоупотреблении должностными полномочиями, отправили под домашний арест, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца", — сообщили в ведомстве.

Заместитель главы администрации Пензы Ирина Ширшина была задержана на своем рабочем месте в четверг. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями".

По данным СК, преступление связано с выделением земельных участков. Сейчас следователи выясняются все обстоятельства совершения преступления.