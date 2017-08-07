В ТЭК Дальнего Востока выявили около 50 преступлений, заявил Патрушев

ЯКУТСК, 7 авг – РИА Новости. Около полусотни преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса на общую сумму почти 144 миллионов рублей выявлено на Дальнем Востоке России с августа 2016 года, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"В результате активизации правоохранительной работы выявлено около 50 преступлений в сфере ТЭК. Размер материального ущерба составил почти 144 миллиона рублей, из которых уже возмещено 34 миллиона рублей", — сказал Патрушев.
"Пресечена деятельность трех преступных групп, специализирующихся на присвоении денежных средств населения, поступаемых в счет оплаты за потребленные энергоресурсы", — добавил он.