В ТЭК Дальнего Востока выявили около 50 преступлений, заявил Патрушев

ЯКУТСК, 7 авг – РИА Новости. Около полусотни преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса на общую сумму почти 144 миллионов рублей выявлено на Дальнем Востоке России с августа 2016 года, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Выступая в понедельник в Якутске на выездном совещании по вопросам национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе, Патрушев рассказал об основных итогах выполнения решений прошлогоднего совещания в Южно-Сахалинске. Тогда, в частности, обсуждались вопросы энергетической безопасности в ДФО.

"В результате активизации правоохранительной работы выявлено около 50 преступлений в сфере ТЭК. Размер материального ущерба составил почти 144 миллиона рублей, из которых уже возмещено 34 миллиона рублей", — сказал Патрушев.

"Пресечена деятельность трех преступных групп, специализирующихся на присвоении денежных средств населения, поступаемых в счет оплаты за потребленные энергоресурсы", — добавил он.