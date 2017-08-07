В затопленном Уссурийске начались аварийно-восстановительные работы

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Аварийно-восстановительные работы начались в Уссурийске, пострадавшем от мощного паводка в Приморье, сообщает администрация городского округа.

Прошедшие ливни подтопили уже семь населенных пунктов в трех районах Приморья. В Уссурийске был введен режим чрезвычайной ситуации, перемыты дороги, село Кроуновка уже второй раз за лето оказалось отрезанным от внешнего мира. Нарушено транспортное сообщение еще с семью селами Уссурийского округа и прервано автомобильное сообщение с Хасанским районом. Три пассажирских поезда задержаны из-за размыва путей, отменены ряд электричек. Ремонтные поезда уже приступили к восстановлению путей. Несколько районов края частично остались без сотовой связи.

"Несмотря на непрекращающиеся осадки, бригады муниципальных предприятий округа и спасатели начали осуществлять аварийно-восстановительные работы. Спецтехника УМУПТС задействована в уборке поваленных деревьев. Сейчас рабочие убирают деревья с проезжей части на перекрестках улиц Лазо-Вейса. Также не прекращается откачка воды на Новоникольском проезде, 10", — говорится в сообщении.

Бригады МУП "Уссурийск-Водоканал" откачивают воду с ливневых колодцев, развернута мотопомпа в районе реки Раздольная в микрорайоне "Семи Ветров". "КамАЗ" предприятия сопровождает машину скорой помощи на выезды в подтопленные участки