Хасанский район Приморья оказался частично отрезан из-за паводка

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Хасанский район оказался частично отрезан из-за размыва дорог в результате мощного паводка в Приморье, сообщил РИА Новости представитель администрации края.
"Район оказался частично отрезан. Сейчас легковые машины туда проехать не могут", — рассказал собеседник агентства.
Сейчас в район направлена дополнительная дорожная техника, заготовлен скальный грунт для восстановления дороги Раздольное–Хасан. Работы начнут после схода воды. В настоящий момент создается оперативный штаб, готовятся палатки и питание для сотрудников.
По данным властей, наибольшее количество осадков по краю – более 250 миллиметров – выпало в селе Барабаш Хасанского района. Здесь подтоплены Кравцовка, Барабаш, Занадворовка. Перемыта трасса возле села Занадворовка и Барабаша в Хасанском и Надеждинском районах.