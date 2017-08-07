Хасанский район Приморья оказался частично отрезан из-за паводка

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Хасанский район оказался частично отрезан из-за размыва дорог в результате мощного паводка в Приморье, сообщил РИА Новости представитель администрации края.

Прошедшие ливни подтопили уже семь населенных пунктов в трех районах Приморья. В Уссурийске был введен режим чрезвычайной ситуации, перемыты дороги, село Кроуновка уже второй раз за лето оказалось отрезанным от внешнего мира. Нарушено транспортное сообщение еще с семью селами Уссурийского округа. На утро понедельника были отменены 15 краевых автобусных рейсов. Три пассажирских поезда задержаны из-за размыва путей, отменены ряд электричек.

"Район оказался частично отрезан. Сейчас легковые машины туда проехать не могут", — рассказал собеседник агентства.

Сейчас в район направлена дополнительная дорожная техника, заготовлен скальный грунт для восстановления дороги Раздольное–Хасан. Работы начнут после схода воды. В настоящий момент создается оперативный штаб, готовятся палатки и питание для сотрудников.

По данным властей, наибольшее количество осадков по краю – более 250 миллиметров – выпало в селе Барабаш Хасанского района. Здесь подтоплены Кравцовка, Барабаш, Занадворовка. Перемыта трасса возле села Занадворовка и Барабаша в Хасанском и Надеждинском районах.