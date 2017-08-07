Суд оправдал экс-главу завода АМУР, которого обвиняли в мошенничестве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Суд в Екатеринбурге оправдал бывшего руководителя ЗАО "Автомобили и Моторы Урала" (АМУР) Павла Чернавина, обвинявшегося в мошенничестве и незаконном получении кредита, сообщила в понедельник РИА Новости представитель Ленинского районного суда.

"Оправдан по обеим статьям", — сказала представитель суда.

Чернавин обвинялся в том, что с марта 2007 года по февраль 2009 года организовал эмиссию простых векселей юридического лица на общую сумму свыше 1,259 миллиарда рублей, не имея надлежащих правовых оснований к выпуску ценных бумаг и не исполнив обязательств по внесению денежных средств либо по передаче имущества в собственность общества. В результате этого завод не смог исполнить требования кредиторов в полном объеме, отмечало следствие.