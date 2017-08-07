Спасатели просят приморцев с лодками помочь в эвакуации людей в Уссурийске

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Спасатели просят жителей Приморья, имеющих лодки и внедорожники, помочь в эвакуацией людей с подтопленных в результате мощного паводка территорий в Уссурийске, сообщил РИА Новости представитель пожарной части города.

Прошедшие ливни подтопили уже семь населенных пунктов в трех районах Приморья. В Уссурийске был введен режим чрезвычайной ситуации, перемыты дороги, село Кроуновка уже второй раз за лето оказалось отрезанным от внешнего мира. Нарушено транспортное сообщение еще с семью селами Уссурийского округа и прервано автомобильное сообщение с Хасанским районом. Три пассажирских поезда задержаны из-за размыва путей, отменены ряд электричек. Ремонтные поезда уже приступили к восстановлению путей. Несколько районов края частично остались без сотовой связи.

В Уссурийске затоплены центральные улицы, многие перекрестки. В некоторых местах вода зашла в подъезды домов. Машины во дворах затоплены под крышу, топит и гаражные кооперативы.

"Мы просим всех, у кого есть лодки и проходимые внедорожники, помочь с эвакуацией людей с подтопленных территорий", — сказал собеседник.

По его словам, людей будут перевозить в пункты временного размещения во Владивостоке. Связаться со спасателями можно по телефону пожарной части: 8(4234)33-49-06.