Несколько районов Приморья частично остались без сотовой связи из-за ливней

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Жители нескольких районов Приморья частично остались без сотовой связи из-за ливней, которые привели к обрыву оптоволокна, сообщает администрация края.

Прошедшие ливни подтопили уже семь населенных пунктов в трех районах Приморья. В Уссурийске был введен режим чрезвычайной ситуации, перемыты дороги, село Кроуновка уже второй раз за лето оказалось отрезанным от внешнего мира. Нарушено транспортное сообщение еще с семью селами Уссурийского округа и прервано автомобильное сообщение с Хасанским районом. Три пассажирских поезда задержаны из-за размыва путей, отменены ряд электричек. Ремонтные поезда уже приступили к восстановлению путей.

"В Приморье из-за ливневых дождей в Хасанском, Михайловском и Ольгинском районах произошли порывы оптоволокна, из-за чего часть жителей лишена связи. В прошлом году администрацией края были закуплены более 20 спутниковых телефонов, сейчас они находятся у глав муниципалитетов", — говорится в сообщении.

По данным властей, в Хасанском районе из-за порывов сетей сейчас доступна только мобильная связь. Частично отсутствует мобильная и фиксированная связь в Партизанском, Лазовском, Ольгинском и Михайловском районах. Специалисты уже работают на местах аварий, неисправности будут устранены в ближайшее время, отмечают власти.

По данным спасателей, социально-значимые объекты края не подтоплены. В пунктах временного размещения в Уссурийске работают психологи.

Как сообщает Примгидромет, в ближайшие сутки в крае сохранятся дожди, в отдельных районах ливни и грозы. На западе и юго-западе края сохраняется угроза локальных очень сильных дождей.

"Подтверждается прогноз движения тайфуна Noru по более благоприятной для Приморья траектории. Антициклон над Охотским морем не позволяет тайфуну подняться далеко на север и повлиять на погоду Приморского края. К утру воскресенья, 6 августа, продолжая терять запасы энергии, тайфун приблизился к южным Японским островам. Атмосферное давление выросло до 975 гПа. Минувшей ночью вихрь повернул на восток, северо-восток и вышел на Японию. Сегодня, 7 августа, продолжит свое движение над островами Японского архипелага", — говорится в сообщении.