Два жителя Кемерово погибли, решив просушить погреб с помощью костра

КЕМЕРОВО, 7 авг — РИА Новости. Два жителя города Кемерово погибли, просушивая погреб с помощью костра, их родственница попала в больницу с серьезным отравлением угарным газом, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в воскресенье в Кировском районе областного центра. В погребе обнаружены тела 55-летнего местного жителя и его 37-летнего пасынка. Следственные органы проводят по данному факту доследственную проверку.

"Предварительно установлено, что потерпевшие спустились внутрь погреба и развели там огонь. Так как в назначенное время домой они не вернулись, родственница пошла их искать. Женщина спустилась в погреб, обнаружила тела мужчин, быстро смогла выбраться на поверхность и попросить помощи у прохожих", — говорится в сообщении.

По информации следствия, прибывшие спасатели МЧС достали тела потерпевших, а женщину с признаками отравления угарным газом в тяжелом состоянии госпитализировали.

Сотрудники СУСК устанавливают все обстоятельства произошедшего, специалистам предстоит определить причину смерти мужчин. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.