После задержекна Транссибе из-за ливней в Приморье проводят проверку

ХАБАРОВСК, 7 авг— РИА Новости. Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с задержкой движения поездов по Транссибирской магистрали, которые произошли в Приморском крае из-за ливней, сообщает транспортная прокуратура в понедельник.

Прошедшие ливни подтопили семь населенных пунктов в трех районах Приморья. В Уссурийске был введен режим чрезвычайной ситуации, перемыты дороги. Нарушено транспортное сообщение еще с несколькими селами. Три пассажирских поезда задержаны из-за размыва путей, отменены ряд электричек.

"В результате дождей в Приморском крае оказались размытыми железнодорожные пути, что повлекло задержку движения пассажирских поездов по Транссибирской магистрали. Дальневосточной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также защите прав потребителей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время подразделениями ОАО "РЖД" проводится работа по восстановлению пути и доставке пассажиров в пункты назначения.