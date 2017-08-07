После задержекна Транссибе из-за ливней в Приморье проводят проверку

ХАБАРОВСК, 7 авг— РИА Новости. Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с задержкой движения поездов по Транссибирской магистрали, которые произошли в Приморском крае из-за ливней, сообщает транспортная прокуратура в понедельник.
"В результате дождей в Приморском крае оказались размытыми железнодорожные пути, что повлекло задержку движения пассажирских поездов по Транссибирской магистрали. Дальневосточной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также защите прав потребителей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время подразделениями ОАО "РЖД" проводится работа по восстановлению пути и доставке пассажиров в пункты назначения.