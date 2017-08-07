Оперативный штаб по аварии на руднике "Мир" работает круглосуточно

ЯКУТСК, 7 авг — РИА Новости. Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов сообщил, что оперативный штаб, созданный после аварии на руднике "Мир", работает в круглосуточном режиме.

"Технических средств достаточно", — сказал глава Якутии на встрече с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.

Глава республики добавил, что пострадавшие получают психологическую и медицинскую помощь. Борисов подчеркнул, что руководство "Алросы" приняло решение о социальной защите работников пострадавшего рудника — им гарантированы выплаты зарплаты и последующее трудоустройство.

На руднике "Алросы" в Мирном 4 августа произошел прорыв воды. По данным МЧС, на руднике находился 151 человек. По последним данным, на поверхность из рудника после подтопления подняты 143 шахтера. Трое из них госпитализированы. Четверо из восьми человек, поиски которых продолжаются – жители других регионов, остальные — местные жители.