В Приморье проверяют соблюдение прав пострадавших от наводнения жителей

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку соблюдения прав жителей Приморья, пострадавших в результате мощного паводка, а также открыла "горячую линию", сообщает региональное ведомство.

Прошедшие ливни подтопили уже семь населенных пунктов в трех районах Приморья. В Уссурийске был введен режим чрезвычайной ситуации, перемыты дороги, село Кроуновка уже второй раз за лето оказалось отрезанным от внешнего мира. Нарушено транспортное сообщение еще с семью селами Уссурийского округа. На утро понедельника были отменены 15 краевых автобусных рейсов. Три пассажирских поезда задержаны из-за размыва путей, отменены ряд электричек.

"В рамках проверки будет дана оценка действиям уполномоченных органов по оповещению населения о приближающихся неблагоприятных погодных явлениях. По поручению прокурора края Сергея Бессчасного… организована "горячая линия" по вопросам, связанным с эффективной защитой прав граждан", — говорится в сообщении

Местные жители могут сообщить о нарушениях их прав и о незаконных действиях или бездействии чиновников при устранении последствий наводнения. Линии открыты в краевой и территориальных прокуратурах.