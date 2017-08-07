Вертолет МЧС со спасателями вылетел из Хабаровска в Приморье

ХАБАРОВСК, 7 авг— РИА Новости. Вертолет Ми-26, на борту которого 40 спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, в понедельник вылетел из Хабаровска в Приморский край для помощи в ликвидации последствий циклона, сообщил РИА Новости представитель ДВРПСО.

Прошедшие ливни подтопили семь населенных пунктов в трех районах Приморья. В Уссурийске был введен режим чрезвычайной ситуации, перемыты дороги. Нарушено транспортное сообщение еще с несколькими селами. Три пассажирских поезда задержаны из-за размыва путей, отменены ряд электричек.

"Вертолёт Ми-26 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с 40 спасателями Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на борту и оборудованием вылетел днем в понедельник из Хабаровска в Приморье для помощи в ликвидации последствий циклона", — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что утром в понедельник в Приморье из Хабаровского края направлена группировка Амурского спасательного центра МЧС России в составе 50 человек. С собой они везут лодки и оборудование.