В Приморье два автобуса и машины оказались отрезанными на трассе

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Два автобуса с туристами и машины оказались отрезанными на трассе из-за паводка в Приморье, спасатели уже эвакуировали 90 человек, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
"В районе Раздольного отрезанными оказались 2 автобуса с туристами и машины. По пути к месту спасатели эвакуировали и доставили в безопасное место около 90 человек. Сейчас наши сотрудники уже должны прибыть к автобусам", — сказал собеседник.
Он не уточнил число туристов в автобусах. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев, автобусы следовали от границы с КНР.
"Вторая группа спасателей из 8 человек с плавсредствами направилась на станцию Бонивурова для эвакуации пассажиров поезда", — добавил собеседник.
Приморский край затопило: https://t.co/hj5EQO1TiG— Amur.net (@AmurnetTwit) 7 августа 2017 г.
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