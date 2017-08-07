В Приморье два автобуса и машины оказались отрезанными на трассе

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Два автобуса с туристами и машины оказались отрезанными на трассе из-за паводка в Приморье, спасатели уже эвакуировали 90 человек, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Прошедшие ливни подтопили уже семь населенных пунктов в трех районах Приморья. В Уссурийске был введен режим чрезвычайной ситуации, затоплены дороги, село Кроуновка уже второй раз за лето оказалось отрезанным от внешнего мира. Нарушено транспортное сообщение еще с семью селами Уссурийского округа. На утро понедельника были отменены 15 краевых автобусных рейсов. Три пассажирских поезда задержаны из-за размыва путей, отменены ряд электричек.

"В районе Раздольного отрезанными оказались 2 автобуса с туристами и машины. По пути к месту спасатели эвакуировали и доставили в безопасное место около 90 человек. Сейчас наши сотрудники уже должны прибыть к автобусам", — сказал собеседник.

Он не уточнил число туристов в автобусах. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев, автобусы следовали от границы с КНР.

"Вторая группа спасателей из 8 человек с плавсредствами направилась на станцию Бонивурова для эвакуации пассажиров поезда", — добавил собеседник.

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