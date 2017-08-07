Пассажиров задержанных паводком поездов в Приморье доставят на автобусах

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг — РИА Новости. Задержанных из-за паводка пассажиров поездов в Приморье отправляют в Уссурийск и Владивосток на автобусах, рассказал РИА Новости представитель службы корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги — филиала ОАО "РЖД" (Владивосток).

"Пассажиров отправляют автобусами в Уссурийск и Владивосток", — сказал собеседник.

Ранее власти края сообщили о подтоплении семи населенных пунктов в трех районах Приморья. В Уссурийске введен режим ЧС, затоплены дороги, село Кроуновка уже второй раз за лето оказалось отрезанным от внешнего мира. На утро понедельника были отменены 15 краевых автобусных рейсов.