Жители двух камчатских сел, пострадавших от паводка, получили матпомощь

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 авг – РИА Новости. Материальную помощь в размере от 10 до 30 тысяч рублей получили жители двух камчатских сёл, чьи дома пострадали от паводка, сообщает пресс-служба краевого правительства.

По информации властей, в июне-июле этого года в результате интенсивных дождей в некоторых районах полуострова реки вышли из берегов. Наиболее сложная паводковая обстановка наблюдалась в сёлах Парень Пенжинского района и Ачайваям Олюторского района. В этих населённых пунктах были подтоплены жилые дома и придомовые территории. Оказать помощь людям поручил губернатор края Владимир Илюхин.

"На предоставление срочных выплат из краевого бюджета выделено более 450 тысяч рублей. Материальную помощь получили 4 семьи из села Парень Пенжинского район и 33 семьи из села Ачайваям Олюторского района, чьи дома были подтоплены в результате паводков", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в селе Ачайваям завершены проверки и обследования домов, пострадавших в результате паводка. Это позволит оценить степень причинённого ущерба и определить количество семей, которым в ближайшее время будет выплачена дополнительная финансовая помощь.