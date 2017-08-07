В Уссурийске из-за паводка затопило машины по крышу

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Мощный паводок привел к серьезному наводнению в Уссурийске: припаркованные машины затопило по крышу, а подъезды по колено, посреди города текут бурные реки, мимо проносит мусорные баки, а жители передвигаются по затопленным дорогам на аквабайках и надувных матрасах.

Прошедшие ливни подтопили уже семь населенных пунктов в трех районах Приморья. В Уссурийске был введен режим чрезвычайной ситуации, перемыты дороги, село Кроуновка уже второй раз за лето оказалось отрезанным от внешнего мира. Нарушено транспортное сообщение еще с семью селами Уссурийского округа. На утро понедельника были отменены 15 краевых автобусных рейсов. Три пассажирских поезда задержаны из-за размыва путей, отменены ряд электричек.

Местные жители в соцсетях выкладывают видео и фото мощного наводнения. На кадрах видно, как некоторые улицы и перекрестки полностью затоплены, вода в гаражных боксах поднялась до середины строений, машины во дворах затоплены по крышу, а потоки воды несут мусорные контейнеры.

Асфальтовое покрытие во многих местах разрушено, машины проваливаются в ямы.

Жители жалуются в социальных сетях, что в подъезде воды по колено. А отважившиеся выйти на улицу в непогоду делают фото на надувных матрасах в плавательных шапочках, один уссуриец даже прокатился по затопленной улице на аквабайке.