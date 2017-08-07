В Приморье заблокировало выезд к пункту пропуска на границе с Китаем

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Выезд в сторону российско-китайской границы через пункт пропуска Краскино в Приморье заблокирован из-за того, что мощные ливни размыли дороги, сообщает администрация края.

"Дороги в Хасанском районе оказались размыты, выезд в сторону российско-китайской границы через пункт пропуска Краскино заблокирован. В настоящее время проведено экстренное совещание с представителями туроператоров и туркомпаний края. Участникам встречи рекомендовано воздержаться от поездок в сторону границы с КНР через автомобильный пункт пропуска "Краскино" в Хасанской районе", — говорится в сообщении.

Туристам, запланировавшим путешествие в Китай, советуют отменить поездку или ехать на другие пункты пропуска.

Прошедшие ливни подтопили уже семь населенных пунктов в трех районах Приморья. В Уссурийске был введен режим чрезвычайной ситуации, перемыты дороги, село Кроуновка уже второй раз за лето оказалось отрезанным от внешнего мира. Нарушено транспортное сообщение еще с семью селами Уссурийского округа. На утро понедельника были отменены 15 краевых автобусных рейсов. Три пассажирских поезда задержаны из-за размыва путей, отменены ряд электричек.