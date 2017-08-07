В Уссурийске для борьбы с паводком планируют использовать военную технику

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Военную технику могут привлечь для борьбы с последствиями ливней в Уссурийском городском округе (ГО), где из-за подтоплений введен режим ЧС, сообщает администрация ГО.

Ранее власти края сообщили о подтоплении семи населенных пунктов в трех районах Приморья. В Уссурийске введен режим ЧС, перемыты дороги, село Кроуновка уже второй раз за лето оказалось отрезанным. На утро понедельника были отменены 15 краевых автобусных рейсов.

"За ночь и утро 7 августа выпало 208 миллиметров осадков при месячной норме в 134 миллиметра. На территории Уссурийского ГО развернуты пункты временного размещения. Все службы города и техника муниципальных предприятий задействованы в аварийно-восстановительных работах. Решается вопрос о привлечении военной техники", — говорится в сообщении.

Местным жителям не рекомендуют выезжать на дороги округа и края без необходимости.

По данным онлайн-табло Международного аэропорта Владивосток, задерживается прибытие двух внутренних рейсов: из Кавалерово и Дальнереченска. Остальные рейсы пока летают по расписанию.