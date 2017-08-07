Суд рассмотрит перевод экс-главы Удмуртии Соловьева под домашний арест

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы в понедельник рассмотрит ходатайство следствия о переводе из следственного изолятора под домашний арест экс-главы Удмуртии Александра Соловьева по делу о получении взятки в 140 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Соловьев долгое время находился под арестом, однако теперь следствие обратилось в суд с ходатайством об изменении меры пресечения.

По версии следствия, в 2014–2016 годах Соловьев получил от представителей компаний, строивших мосты у города Камбарки, взятки на общую сумму более 140 миллионов рублей. За это Соловьев, считают в СК РФ, должен был обеспечить внеочередную оплату работ из бюджета, а также выделение лицензий для изучения недр и добычу песка.

Прокуратура и назначенный государством адвокат заявили в суде, что экс-глава региона признает вину.