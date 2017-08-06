В МВД рассказали о состоянии пострадавших при обрушении моста на трассу М-7

БРЯНСК, 6 авг — РИА Новости. Состояние водителей, пострадавших при обрушении пешеходного надземного моста на трассу М-7 "Волга" во Владимирской области, стабильное, угрозы их жизни нет, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы регионального управления МВД России.

"Состояние пострадавших стабильное, угрозы их жизни нет. У одного из них черепно-мозговая травма и раны лица, у второго – перелом ноги, в настоящий момент его оперируют", — сообщила собеседница.

Инцидент произошел около 16.00 ск на 305-м километре трассы М-7 в Вязниковском районе. Водитель манипулятора на базе автомобиля Daewoo-Novus с поднятой стрелой столкнулся с конструкцией надземного металлического пешеходного моста. После чего мост, на котором в тот момент не было пешеходов, обрушился на проезжую часть. В упавшую конструкцию врезались грузовик и мотоцикл. Оба водителя, жители Московской области, госпитализированы.