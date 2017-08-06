В Челябинске тушат пожар в промзоне на площади 700 "квадратов"

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Спасатели в Челябинске ликвидируют пожар в промзоне на площади 700 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС по Челябинской области.

"Площадь пожара на частном предприятии по производству мебели в Челябинске составила порядка 700 квадратных метров. Более 60 человек и 20 единиц техники в общей сложности задействованы в его ликвидации", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал, угрозы для населения нет.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Челябинской области Вадим Трунов заявил, что "случай сложный, большая площадь горения и безводный район". "Дополнительную сложность пожару придает специфика данного объекта – много горючих материалов. Однако жителям города беспокоиться не стоит. Ситуация находится под контролем", — сказал он.

Отмечается, что был объявлен повышенный ранг сложности тушения пожара.