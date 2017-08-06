Движение на участке трассы М-7 "Волга" под Владимиром восстановлено

Обрушение пешеходного надземного моста на трассе М-7 Волга во Владимирской области. 6 августа 2017

Обрушение пешеходного надземного моста на трассе М-7 Волга во Владимирской области. 6 августа 2017

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Движение на участке трассы М-7 "Волга" во Владимирской области полностью восстановлено, сообщается на сайте Федерального дорожного агентства.

Ранее сообщалось, что движение на трассе М-7 "Волга" во Владимирской области перекрыто в обоих направлениях после обрушения пешеходного моста, в результате которого два человека пострадали.

"Движение на федеральной трассе М-7 "Волга" в районе 304-го км осуществляется в штатном режиме, последствия частичного обрушения надземного пешеходного перехода, которое произошло около 17:00 (мск) 6 августа, устранены", — говорится в сообщении.

На месте случившегося продолжают работу дорожные службы. Проводится проверка.