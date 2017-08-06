Бастрыкин поручил выяснить, как на Урале врач разбила голову младенцу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проконтролировать расследовании дела о травмировании в Екатеринбурге новорожденного ребенка в ходе патронажного осмотра, сообщила в воскресенье РИА Новости официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Ранее в СМИ сообщалось, что в Екатеринбурге патронажный врач во время визита на дом "якобы неверно произвела необходимые манипуляции с новорожденной девочкой, в результате чего ребенок ударился о бортик пеленального столика", после чего в больнице малышке поставили диагноз "тупая травма головы, рассечение лобной области". По факту было возбуждено дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

"По поручению председателя Следственного комитета России расследование уголовного дела взято на контроль в центральном аппарате СКР", — сказала Петренко.

Она также добавила, что Бастрыкин "поручил провести полное и объективное расследование" данного уголовного дела.