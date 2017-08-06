В МЧС рассказали о причине обрушения моста во Владимирской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг — РИА Новости. Обрушение пешеходного моста во Владимирской области произошло, по предварительной причине, из-за того, что его задела стрела крана-манипулятора, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель ГУ МЧС по региону.

Надземный пешеходный переход обрушился на трассе М-7 "Волга" во Владимирской области. По данным МЧС, пострадали два человека, они доставлены в Вязниковскую ЦРБ. Движение на трассе перекрыто в обе стороны.

"По предварительной причине, ехал манипулятор, по непонятной причине у него стрела поднялась, задела мост и из-за этого произошло обрушение", — сказал собеседник. Он отметил, что при обрушении моста были задеты два грузовых автомобиля и мотоцикл.