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Происшествия

Под Судаком спасатели тушат природный пожар

17:3806.08.2017
(обновлено: 17:43 06.08.2017)
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© РИА Новости / Игорь АгеенкоПерейти в фотобанкСотрудники пожарной охраны МЧС России борются с природным пожаром. Архивное фотоСотрудники пожарной охраны МЧС России борются с природным пожаром. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Спасатели МЧС продолжают ликвидацию природного пожара в городском округе Судак в Крыму, сообщается на сайте ГУ МЧС по республике Крым.

Лесозащитные полосы. Архивное фото
© РИА Новости / Маршани
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"Продолжается ликвидация природного пожара. Наращивается группировка сил и средств в селе Громовка городского округа Судак, где продолжают свою работу пожарно-спасательные и лесопожарные формирования", — говорится в сообщении.

Уточняется, что к месту ЧП выдвинулась дополнительная группировка в составе 100 человек и шести единиц техники высокой проходимости. По словам начальника ГУ МЧС России по Крыму Сергея Шахова, "ее привлечение обусловлено сложными условиями работы подразделений: огонь бушует на участке скалистой местности, куда обычная техника проехать не в состоянии, личному составу приходится работать в условиях аномально жаркой погоды и сильной задымленности".

Сообщается, что в главном управлении под руководством Шахова работает оперативный штаб, в состав которого входят представители всех заинтересованных министерств и ведомств.

Отмечается, что работа по борьбе с огнем в зоне чрезвычайного происшествия ведется как с земли, так и с воздуха. Авиация МЧС России продолжает сброс воды с помощью водосливных устройств. Также задействованы вертолеты Ми-8 и Ка-32, который прибыл для оказания оперативной помощи в борьбе со стихией из Геленджика. В общей сложности на очаг возгорания сброшено 93 кубометра воды.

Вид на лес в Крыму. Россия. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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"Для предотвращения распространения огня на большую территорию личный состав проводит окарауливание границ пожара, где также работает тяжелая инженерная техника, создавая естественные преграды на пути огня. Также принято решение обеспечить огнеборцев беспилотным летательным аппаратом для воздушной разведки зоны ЧП", — говорится в сообщении.

По словам Шахова, ситуация находится на контроле чрезвычайного ведомства. "Угрозы для населения в связи с этим чрезвычайным происшествием нет. Жертв и пострадавших нет. Всего в ликвидации ЧП задействовано 254 человека и 31 единица техники, в том числе от МЧС России – 120 человек и 16 единиц техники", — сообщил он.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>

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