Под Судаком спасатели тушат природный пожар

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Спасатели МЧС продолжают ликвидацию природного пожара в городском округе Судак в Крыму, сообщается на сайте ГУ МЧС по республике Крым.
"Продолжается ликвидация природного пожара. Наращивается группировка сил и средств в селе Громовка городского округа Судак, где продолжают свою работу пожарно-спасательные и лесопожарные формирования", — говорится в сообщении.
Уточняется, что к месту ЧП выдвинулась дополнительная группировка в составе 100 человек и шести единиц техники высокой проходимости. По словам начальника ГУ МЧС России по Крыму Сергея Шахова, "ее привлечение обусловлено сложными условиями работы подразделений: огонь бушует на участке скалистой местности, куда обычная техника проехать не в состоянии, личному составу приходится работать в условиях аномально жаркой погоды и сильной задымленности".
Сообщается, что в главном управлении под руководством Шахова работает оперативный штаб, в состав которого входят представители всех заинтересованных министерств и ведомств.
Отмечается, что работа по борьбе с огнем в зоне чрезвычайного происшествия ведется как с земли, так и с воздуха. Авиация МЧС России продолжает сброс воды с помощью водосливных устройств. Также задействованы вертолеты Ми-8 и Ка-32, который прибыл для оказания оперативной помощи в борьбе со стихией из Геленджика. В общей сложности на очаг возгорания сброшено 93 кубометра воды.
По словам Шахова, ситуация находится на контроле чрезвычайного ведомства. "Угрозы для населения в связи с этим чрезвычайным происшествием нет. Жертв и пострадавших нет. Всего в ликвидации ЧП задействовано 254 человека и 31 единица техники, в том числе от МЧС России – 120 человек и 16 единиц техники", — сообщил он.
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