После подтопления на руднике "Мир" горячая линия приняла 235 звонков

Горнорабочие рудника Мир, поднятые с помощью подъемника на поверхность. 4 августа 2017

Горнорабочие рудника Мир, поднятые с помощью подъемника на поверхность. 4 августа 2017

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Свыше 230 обращений поступило на "горячую линию", организованную МЧС после подтопления на руднике "Мир" в Якутии, в основном звонили родственники шахтеров, сообщили в пресс-службе главка МЧС России.

"Психологи МЧС России приняли 235 обращений, поступивших на телефон "горячей линии" после аварии на руднике "Мир" в Якутии", — рассказали в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, помимо звонков от родных горняков, много обращений поступает от людей, выражающих сочувствие и поддержку шахтерам и горноспасателям.

"Пик обращений пришелся на первые часы работы "горячей линии", так как многие не могли связаться со своими близкими", — подчеркнули в пресс-службе.

На руднике "Алросы" "Мир" в городе Мирный в Якутии в пятницу произошел прорыв воды. По данным МЧС, на момент аварии на руднике находился 151 человек, на поверхность подняты 143 шахтера.