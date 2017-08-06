Замглавы МЧС поручил контролировать работу смен спасателей на руднике "Мир"

Автомобили скорой медицинской помощи и МЧС России у рудника компаний Алроса Мир в Якутии, где произошел прорыв воды. 4 августа 2017

Автомобили скорой медицинской помощи и МЧС России у рудника компаний Алроса Мир в Якутии, где произошел прорыв воды. 4 августа 2017

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Замглавы МЧС РФ Владлен Аксенов поручил организовать контроль за работой смен горноспасателей и других специалистов, которые задействованы в поисково-спасательной операции на подтопленном руднике "Мир" в Якутии.

"Организуйте учет объемов работ по расчистке выработок в шахте, которые были выполнены горноспасательными сменами. Контролируйте безопасность всех специалистов, которые занимаются монтажом и демонтажем оборудования (насосных установок, системы электроснабжения), информация не должна быть потеряна", — сказал Аксенов, под руководством которого в режиме видеоконференц-связи состоялось заседание оперативного штаба в Мирнинском районе Якутии по вопросам поисково-спасательных работ на руднике "Мир".

Он отметил, что необходимо осуществлять мониторинг всех процессов, происходящих в вентиляционной шахте рудника.

"Анализируйте качество проветривания шахты. Состав вентиляционной струи должен соответствовать всем расчетным требованиям по технике безопасности, — добавил Аксенов. — В случае уменьшения количества воздуха на аварийных участках в приоритетном порядке определяйте, с чем связаны эти процессы".

В воскресенье утром на рудник "Мир" прибыли промышленные альпинисты, которые проводят разведку места спуска по скважинам шахты. Всего в работах по ликвидации последствий аварии привлечены 339 человек и 35 единиц техники, в том числе от МЧС России — 258 человек и 27 единиц техники.

На руднике "Мир" в городе Мирный в Якутии в пятницу произошел прорыв воды. По данным МЧС, на момент аварии на руднике находился 151 человек, на поверхность подняты 143 шахтера. Поиски восьми человек продолжаются.