Объездную трассу во Владивостоке частично перекрыли из-за тумана и трех ДТП

ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости. Три ДТП с участием шести машин произошли на трассе Де-Фриз – Седанка – Патрокл во Владивостоке из-за тумана, въезд на дорогу ограничен, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

"В связи с ограничением видимости из-за тумана на автодороге Де-Фриз — Седанка – Патрокл произошло три ДТП с участием шести автомашин… В результате автоаварий никто не пострадал, автомашины получили механические повреждения", — говорится в сообщении.

В данный момент ограничен въезд машин на автодорогу Де-Фриз — Седанка – Патрокл от транспортной развязки в районе микрорайона Снеговая падь в сторону улицы Фадеева и с улицы Фадеева в сторону Седанки.

Госавтоинспекция просит водителей не выезжать на эту дорогу.