На улице Екатеринбурга нашли младенца в пакете

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Полицейские ищут человека, который оставил младенца в пакете на одной из улиц Екатеринбурга, сейчас новорожденный доставлен в больницу, сообщается на сайте регионального управления МВД в воскресенье.

"Сегодня в 7:30 в отдел полиции №10 УМВД России по городу Екатеринбургу от сотрудника скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что по линии "03" позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что в Екатеринбурге у дома на улице Технической 35 лежит завернутый в пакет новорожденный ребенок. По указанному адресу незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции. Данная информация подтвердилась", — говорится в сообщении.

Сотрудники "скорой" доставили младенца в городскую клиническую больницу №14. Сейчас на месте происшествия работают следователи и полицейские, устанавливается личность звонившего мужчины. Участковые и представители подразделения по делам несовершеннолетних проводят поквартирный обход и устанавливают возможных очевидцев случившегося.

"Просьба всех кто располагают информацией способной помочь в установлении обстоятельств данного происшествии, сообщить ее по телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области 8 (343) 358-71-61 или по линии "02", — добавили в ведомстве.