В центре Екатеринбурга лихач протаранил машину МВД

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг – РИА Новости. В центре Екатеринбурга автомобиль Opel Astra, уходя от полицейской погони, протаранил машину стражей порядка, сообщает в воскресенье отделение пропаганды ГИБДД городского УМВД.

По данным полиции, 6 августа около 04.00 по местному времени (02.00 мск) на улице Луначарского сотрудники ГИБДД попытались остановить машину Opel Astra. Водитель иномарки не подчинился, началось преследование.

"В районе дома №28 по улице Мира водитель легкового автомобиля Opel Astra при повороте направо не обеспечил постоянный контроль за движением и допустил столкновение со служебным автомобилем ГИБДД ВАЗ-211440. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения", — уточняет отделение.

По информации ГИБДД, водителем оказался 30-летний мужчина, отказавшийся предъявлять документы. Его доставили в отдел полиции №1 и составили четыре административных протокола.

По сведениям местных СМИ, уходя от погони, лихач также сбил одного из инспекторов ГИБДД.