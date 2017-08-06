На Алтае загорелась автозаправка, четыре человека госпитализированы

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Пожар произошел на автозаправке в Алтайском крае при перекачке газа, огонь охватил расположенную рядом летнюю беседку, четыре человека пострадали, сообщает региональное управление СК, которое начало проверку по данному факту.

"Сегодня утром на одной из заправочных станций вблизи города Новоалтайска произошло возгорание газовой смеси. Предварительно установлено, что утечка газа произошла при перекачке сжиженного газа в резервную подземную цистерну. От цистерны огонь незамедлительно перекинулся на рядом расположенную летнюю беседку. Четыре человека доставлены в медицинское учреждение", — рассказали в региональном СК.

На месте происшествия работают следователи, решается вопрос о возбуждении дела.

На сайте регионального МЧС, в свою очередь, сообщается, что пожар на газовой автозаправочной станции в Новоалтайске произошел около семи утра по местному времени, в 7.30 он был потушен. Площадь пожара составила 190 квадратных метров.

Бригады Алтайкрайгазсервис продолжают работы по откачке остатков газа из цистерны. Всего в ликвидации пожара было задействовано 31 человек и 12 единиц техники.