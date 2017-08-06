Пострадавший на руднике "Мир" горняк остается в реанимации

ХАБАРОВСК, 6 авг — РИА Новости. Врачи стабилизировали состояние горняка, поднятого из рудника "Мир", но он по-прежнему остается в реанимации, состояние еще двух пострадавших стабильное, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель Мирнинской центральной районной больницы в Якутии.

Шахтер Алишер Мирзаев, обнаруженный спасателями на 410-м горизонте, в субботу был поднят на поверхность и доставлен в реанимационное отделение.

"Состояние пациента врачи стабилизировали, но оно остается тяжелым. Пациент по-прежнему в реанимации. У двоих других горняков из травматологического отделения состояние стабильное", — сказал собеседник агентства.

На руднике "Алросы" "Мир" в городе Мирный в Якутии в пятницу произошел прорыв воды. По данным МЧС, на момент аварии на руднике находился 151 человек, на поверхность подняты 143 шахтера. Поиски восьми человек продолжаются.