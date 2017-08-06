В ходе поисков горняков шахты "Мир" спасатели обследуют за день 50 га

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Горноспасатели за воскресенье планируют исследовать порядка 50 гектаров карьерной поверхности на якутской шахте "Мир" для поиска горняков, также будут обследованы выходы вентиляционных шахт и штолен, что поможет прояснить информацию о местонахождении заблокированных под землей людей, сообщается на сайте компании "Алроса" в воскресенье.

Ранее сообщалось, что промышленные альпинисты будут задействованы в поисково-спасательных работах на руднике "Мир" в Якутии, а группировка, которая работает под землей, будет усилена 35 горноспасателями и шахтёрами, оснащёнными дополнительным оборудованием.

"Продолжается расчистка подземных выработок на горизонтах 210 и 310. Работают отряды горноспасателей и три погрузо-доставочные машины для вывоза с рудника горной массы. 6 августа в Мирный также доставлены семь горнопроходчиков – скалолазов из Айхала, которые в течение дня обследуют выходы вентиляционных шахт и штолен. Это прояснит информацию о наличии, местоположении и состоянии людей, заблокированных под землёй. Всего за день планируется исследовать порядка 50 гектаров карьерной поверхности", — говорится в сообщении.

Также на руднике ведется постоянный мониторинг водопритоков в вертикальном стволе шахты. Откачивается карьерная вода, одновременно на руднике находятся 3-4 отделения, в каждом из которых 5-7 специалистов. Кроме того, им помогают работники предприятия, которые хорошо знают рудник. Рабочие рудника продвигаются со спасателями и одновременно налаживают системы вентиляции, берут пробы воздуха на присутствие в нем газов и других опасных и вредных веществ, добавили в компании.

На руднике "Алросы" "Мир" в городе Мирный в Якутии ранее произошел прорыв воды. По данным МЧС, всего на руднике находился 151 человек. По последним данным, на поверхность из рудника после подтопления подняты 143 шахтера.