Глава МЧС проведет на Ямале совещание, посвященное лесным пожарам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг — РИА Новости. Глава МЧС Владимир Пучков в субботу проведет на Ямале совещание по вопросам готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации, оценит принятые меры по тушению природных пожаров в арктическом регионе, сообщает правительство ЯНАО.

Также у Пучкова запланирована рабочая встреча с губернатором автономного округа Дмитрием Кобылкиным.

"Глава МЧС России проводит рабочие поездки по регионам, был в Сибирском федеральном округе, сегодня — на Ямале. Во всех регионах проводятся совещания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, в частности, по обстановке, сложившейся в результате природных пожаров на территориях", — говорится в сообщении в субботу.

Власти отмечают, что по состоянию на 5 августа на Ямале ликвидирован 21 лесной пожар, локализовано семь очагов на общей площади порядка 31 тысячи гектаров. На территории округа не допущено угроз населенным пунктам, объектам экономики и жизнеобеспечения. Всего с момента ухудшения обстановки в регионе полностью ликвидировано 285 природных пожаров на общей площади свыше 118 тысяч гектаров.

Работы по тушению ведутся на 18 действующих пожарах на площади 29 тысяч гектаров, еще 38 тысяч гектаров находятся в зоне контроля. В Приуральском районе действуют 11 пожаров, в Надымском — шесть, Шурышкарском — один.

В ликвидации последствий ЧС на сегодняшний день задействовано почти 600 человек личного состава, в том числе групп межрегионального маневрирования. Патрулирование осуществляют два борта, на тушении работают пять бортов авиации МЧС РФ, в том числе два БЕ-200ЧС, ИЛ-76, два МИ-8МТВ с ВСУ. Авиация со сливными устройствами за минувшие сутки совершила свыше 147 сбросов воды в очаги возгорания объемом порядка 1300 тонн, сообщает правительство.

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